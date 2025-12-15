Piano socio sanitario, nuova mobilitazione sotto il Consiglio regionale

Una mattinata di interventi, testimonianze e proposte si terrà mercoledì 17 dicembre, a partire dalle 10, davanti a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15 a Torino, in concomitanza con la discussione in Consiglio regionale del nuovo Piano Socio Sanitario. A promuovere l’iniziativa è il Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure – formato da sindacati, associazioni e ordini professionali – che torna a segnalare le criticità del provvedimento presentato dalla giunta Cirio.

Secondo il comitato, il piano in discussione, nonostante le numerose audizioni e le osservazioni presentate da chi opera nel settore, risulta ancora troppo generico e carente di impegni concreti e risorse adeguate. L’azione vuole richiamare l’attenzione sui bisogni ancora inascoltati di cittadine e cittadini, sollecitando una programmazione sanitaria più attenta, efficace e inclusiva.



