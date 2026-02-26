Collegno e sicurezza, chiesto dal sindaco Cavallone maggior presidio notturno delle forze dell'ordine

Si è tenuta nella mattinata di ieri a Rivoli la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Torino Donato Cafagna, alla presenza della Consigliera Metropolitana in rappresentanza del Sindaco della Città Metropolitana, del Questore, dei Comandanti Provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, oltre che dei responsabili della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria insieme ai Sindaci di 23 Comuni ricadenti nell'area di competenza della Compagnia Carabinieri di Rivoli.

Per la Città di Collegno è intervenuto il Sindaco Matteo Cavallone e il Comandante della Polizia Locale Claudio Galletta. “Si è trattato di un momento di confronto importante – spiega il Sindaco – in cui, come sindaci, abbiamo rappresentato le difficoltà dei nostri territori in merito alla problematica della sicurezza e dell’Ordine pubblico.”

“In particolare abbiamo chiesto un ulteriore sforzo da parte delle forze dell’ordine statali per il presidio delle nostre città durante l’orario notturno vista l’impossibilità di garantire in tale fascia oraria il servizio delle Polizie locali – prosegue Cavallone chiedendo inoltre a Prefetto e Questore “la massima attenzione sul problema delle troppe case sfitte che vengono occupate abusivamente e su cui è necessario intervenire con la massima tempestività e fermezza come efficacemente fatto nei mesi scorsi anche a Collegno”.

“Da parte nostra continueremo a lavorare con le forze dell’ordine statali mettendo a disposizione le risorse della nostra Polizia Locale affinché i nostri cittadini continuino a sentirsi sicuri e tutelati e proprio in tal senso sta per concludersi la formazione dei sei neo Agenti di PL di recente assunzione che dalla metà di marzo verranno assegnati ai servizi di presidio del territorio. Contestualmente si sta lavorando al nuovo appalto di fornitura del servizio di videosorveglianza cittadino in cui si andranno a rimodernare le telecamere cittadine, incrementandone anche il numero ove necessario” – conclude il Primo cittadino collegnese.

Quella di ieri è stata anche l’occasione, da parte del Sindaco, di ringraziare pubblicamente il Comandante della Compagnia Carabinieri di Rivoli, Capitano Ugo Mercurio e il Comandante della Stazione Carabinieri di Collegno, luogotenente Mario Rocchi per la professionalità e l’ottimo lavoro svolto nei recenti casi, anche cruenti come l’omicidio di Marco Veronese, che hanno portato all’individuazione dei colpevoli in tempi celeri restituendo serenità all’intera comunità.