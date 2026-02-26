Odore di urina di topi e scoiattoli vicino all’asilo, ricollocata la colonia felina alla Tesoriera

Si è concluso nei giorni scorsi l’intervento di ricollocamento della colonia felina all’interno del parco della Tesoriera. L’area, già oggetto di segnalazione nell’ottobre 2025, era stata segnalata dalla dirigenza dell’asilo nido presente nel medesimo polmone verde causa criticità legate a odori ed escrementi.

La colonia, che si trovava inizialmente alle spalle della materna, è stata ora riposizionata lungo il muro perimetrale su via Asinari di Bernezzo, a circa 50 metri di distanza dall’edificio scolastico, in una zona verde non accessibile liberamente alla cittadinanza ma riservata agli operatori muniti di chiavi.

Ciravegna: “Risposta a una criticità segnalata dalla scuola”

A spiegare l’intervento è il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna. “Ci siamo attivati per risolvere questa criticità segnalata dall’asilo e ringraziamo l'ufficio Tutela Animali per l'aiuto”. I lavori, durati circa una settimana, si sono conclusi con successo.

“Più che uno spostamento, una ricollocazione”

Dall’Ufficio Tutela Animali, in collaborazione con la Divisione Verde del Comune di Torino, precisano che si è trattato più di un “ribaltamento” che di un vero e proprio trasferimento. “I gatti hanno dovuto percorrere appena una decina di metri. L’area è stata ripulita da reti e ombreggianti che risultavano sporchi di urina di topi e scoiattoli”.

Ora resta da completare l’arricchimento dell’area con il posizionamento di nuove casette e ombreggianti. L’obiettivo principale dell’intervento è consentire ai bambini dell’asilo di utilizzare pienamente lo spazio esterno in condizioni più adeguate.

Nuove recinzioni e area cani

Nel frattempo sono ripartiti anche i lavori complessivi all’interno del parco. “Con l’apertura dell’area cani - aggiunge Ciravegna -, speriamo che i proprietari non utilizzino più impropriamente il campo sportivo. Si lavorerà anche per realizzare una recinzione chiara e definita che separi senza dubbi il rettangolo di gioco dallo spazio per gli amici a quattro zampe”.

La referente della colonia: “Il nuovo rifugio va bene”

Soddisfatta, pur in attesa degli ultimi interventi, Monica Busato, referente della colonia felina: “Il nuovo rifugio va bene, attendiamo solo tre o quattro casette nuove che ci permetteranno di sostituire definitivamente quelle vecchie”.

Un intervento che punta quindi a conciliare la tutela degli animali con le esigenze della scuola e la fruizione degli spazi pubblici.