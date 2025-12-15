 / Attualità

Attualità | 15 dicembre 2025, 14:36

Piano socio sanitario, nuova mobilitazione sotto il Consiglio regionale

Mercoledì 17 dicembre a Torino, il Comitato per il diritto alla salute torna in piazza contro un piano giudicato vago e privo di risorse adeguate

Piano socio sanitario, nuova mobilitazione sotto il Consiglio regionale

Una mattinata di interventi, testimonianze e proposte si terrà mercoledì 17 dicembre, a partire dalle 10, davanti a Palazzo Lascaris in via Alfieri 15 a Torino, in concomitanza con la discussione in Consiglio regionale del nuovo Piano Socio Sanitario. A promuovere l’iniziativa è il Comitato per il diritto alla tutela della salute e alle cure – formato da sindacati, associazioni e ordini professionali – che torna a segnalare le criticità del provvedimento presentato dalla giunta Cirio.

Secondo il comitato, il piano in discussione, nonostante le numerose audizioni e le osservazioni presentate da chi opera nel settore, risulta ancora troppo generico e carente di impegni concreti e risorse adeguate. L’azione vuole richiamare l’attenzione sui bisogni ancora inascoltati di cittadine e cittadini, sollecitando una programmazione sanitaria più attenta, efficace e inclusiva.

 

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium