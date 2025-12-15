Iveco Daily in fiamme in piazza Crispi: alta colonna di fumo nei cieli di Torino

Un Iveco Daily è andato in fiamme in piazza Crispi, a Torino nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre. È attualmente in corso un intervento dei vigili del fuoco nel cuore di Barriera di Milano, per domare il rogo che ha avvolto il veicolo commerciale. Sul posto anche due pattuglie della Polizia Locale, per la gestione del traffico e garantire le operazioni di spegnimento in sicurezza.

L'alta colonna di fumo alzatasi nei cieli, scaturita dall'incendio del mezzo, è visibile fin da corso Regina Margherita: diverse le chiamate al centralino del 112 NUE.