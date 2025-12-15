Un furgone prende fuoco in piazza Fontana a Pinerolo [VIDEO]

Il furgone Volkswagen di colore rosso era parcheggiato poco distante dal monumento dedicato a Filippo Brignone, in piazza Fontana a Pinerolo. Poco fa il mezzo ha preso fuoco, per cause da accertare, e sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco per evitare che le fiamme si propagassero ai diversi mezzi che aveva vicino, colpita solo un’auto, parcheggiata alla sua sinistra nella fila di stalli retrostante.