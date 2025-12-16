 / Cronaca

Cronaca | 16 dicembre 2025, 10:16

Alpignano, un uomo di 73 anni viene trascinato dal treno: portato in elicottero al Cto in codice rosso

L'incidente si è verificato alla stazione intorno alle 9: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118

Tragedia sfiorata questa mattina alla stazione ferroviaria di Alpignano. Un uomo di 73 anni, infatti, è stato agganciato e trascinato da un treno in transito rimanendo gravemente ferito.
Sul posto sono intervenuti, insieme alle forze dell'ordine, anche i soccorritori del 118 di Azienda Zero: erano circa le 9 e l'uomo è stato portato in elicottero al Cto in codice rosso.
Si indaga per ricostuire la dinamica e le cause che hanno portato all'incidente. 

