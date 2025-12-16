Bus si schianta contro la vetrina di un negozio in via Cernaia: probabile malore del conducente [VIDEO]

Incidente in via Cernaia, angolo piazza Solferino, dove un autobus si è schiantato contro la vetrina di un negozio.

L'autista, che sembra essere stato colto da un malore prima dell'incidente, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Maria Vittoria con un codice giallo. I sanitari hanno poi valutato le condizioni di due passeggeri a bordo dell'autobus, rimasti feriti in modo lieve e trasportati in ambulanza all'ospedale Mauriziano con codici verdi.

L’incidente, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato causato da un malore improvviso dell’autista, portato all’ospedale Maria Vittoria in codice giallo. Durante la manovra incontrollata, il bus ha urtato un’auto ferma al semaforo tra via Cernaia e via Pietro Micca, facendo rimanere la conducente incastrata nell’abitacolo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.