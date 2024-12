Vandalizzato l’albero di Natale di via Stradella: rabbia e indignazione tra i residenti della Spina

Nuovo atto vandalico nel quartiere Spina di via Stradella, dove nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, intorno alle 00:40, un residente ha segnalato un episodio che lascia l’amaro in bocca: il tradizionale albero di Natale è stato preso di mira da ignoti, che hanno distrutto le luci e danneggiato gli addobbi realizzati dai bambini della zona.

Non sembra neanche essere la prima volta che un simbolo delle festività natalizie venga colpito in questo modo nella Circoscrizione 5: lo scorso anno, un attacco analogo aveva avuto come vittima il presepe installato dal comitato "Quelli della Spina" nello stesso luogo. Sul caso sono intervenuti i rappresentanti della Circoscrizione 5, constatandone i danni.

"Ancora una volta, ci troviamo a fare i conti con un gesto inqualificabile che ferisce la comunità e il senso di condivisione che queste decorazioni rappresentano–ha commentato il capogruppo di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 5, Cinzia Redavid–. Un colpo al cuore per i bambini e per tutti i cittadini che vivono questo spazio come un punto di aggregazione."

Ma oltre all'indignazione dei residenti, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel territorio, con l’attenzione puntata sull’assenza di strumenti di controllo adeguati. “Al posto delle telecamere sulle corsie dei bus, che sembrano installate solo per fare cassa, sarebbe più utile posizionare sistemi di videosorveglianza in aree pubbliche come questa, a tutela dei cittadini e del patrimonio comune,” ha aggiunto Redavid

Per contrastare e arginare il fenomeno torna tra i banchi del centrodestra la proposta del DASPO urbano. "Non possiamo permettere che gesti come questi diventino la norma, serve una risposta decisa, per proteggere i luoghi simbolici della nostra comunità e restituire serenità ai cittadini. Uno strumento utile potrebbe essere sicuramente il Daspo Urbano, misura proposta dal nostro gruppo politico grazie all'assessore regionale Maurizio Marrone."