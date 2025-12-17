Barriera di Milano, ennesimo furto in un’auto: rubato uno zaino con le medicine

Ancora spaccate ai danni delle auto in sosta nel quartiere Barriera di Milano. Questa mattina lungo via Gottardo, un residente si è ritrovato la propria macchina con uno dei vetri anteriori in frantumi. Dal veicolo è stato rubato uno zaino contenente delle medicine.
Secondo quanto riportato da un testimone, l’autore del gesto sarebbe un soggetto nordafricano poi fuggito a bordo di un monopattino. Un episodio, l'ennesimo, che torna a sollevare preoccupazioni sulla sicurezza in periferia.
Sul luogo del fattaccio è intervenuta Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6. "Trovo assurdo che oggi non si possa più lasciare neanche uno spillo in auto senza rischiare furti o danneggiamenti. Auspico che nel tratto di via Gottardo dove si è verificato il fatto possa essere installata una telecamera, così da poter identificare il responsabile".
Secondo la consigliera, l’episodio non è un caso isolato ma rappresenta "un esempio concreto di realtà e non di percezione", ribadendo la necessità di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza ai residenti del quartiere.