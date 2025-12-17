Nascono quattro nuovi distretti del Commercio: c'è anche quello di Beinasco

In Piemonte nasceranno 4 nuovi distretti del commercio: tre diffusi (Alto Tanaro, in provincia di Cuneo, Unione Montana Valli Chisone e Germanasca nel Pinerolese e Scalenghe nella città metropolitana di Torino) e uno urbano, a Beinasco: Lo ha annunciato l'assessore al Commercio della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni.

Il Piemonte sfiora quota 100

"La disponibilità di ulteriori risorse - ha spiegato Bongioanni - permette la nascita di quattro nuovi Distretti del commercio che ne avevano fatto a suo tempo richiesta alla Regione, e che portano così a 98 il numero di quelli attivi su tutto il territorio piemontese. Ogni nuovo Distretto del commercio che aiutiamo a nascere è un passo in avanti per il sostegno strutturale alle nostre imprese, per offrire loro e agli utenti servizi sempre più qualificati, per fare massa critica sul territorio e presidio di comunità contro la desertificazione commerciale con tutte le conseguenze che porta con sé, e che ben conosciamo".

L'assessore aggiunge: "Nel caso di Beinasco, il sostegno al commercio di vicinato è un incentivo a un'area urbana che non deve venire penalizzata dalla concorrenza dei grandi centri commerciali e dalla forza attrattiva della vicina metropoli".

La soddisfazione di Beinasco

Evidente la soddisfazione dell'amministrazione di Beinasco: "Questo risultato rappresenta un passo fondamentale per il futuro del commercio di vicinato nella nostro città", hanno dichiarato Daniele Bettolo (assessore al Commercio) e Daniel Cannati (sindaco di Beinasco). "Il Distretto sarà il motore di iniziative concrete per valorizzare le nostre attività, creare sinergie e contrastare la concorrenza dei grandi centri commerciali e della vicina metropoli. Vogliamo rendere Beinasco più attrattiva, viva e competitiva".