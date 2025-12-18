Avvistati due grossi cinghiali al Colonnetti, un video li immortala al parco

Nuovi avvistamenti di grossi cinghiali al parco Colonnetti, nell’area compresa tra via Artom e strada Castello di Mirafiori. A segnalarli sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno ripreso la scena in due distinti video diventati rapidamente virali sui social di quartiere: nelle immagini si vedono chiaramente un paio di ungulati muoversi con disinvoltura a ridosso della carreggiata e delle aree verdi frequentate da pedoni e sportivi.

Una presenza che riaccende le preoccupazioni dei residenti. Il parco Colonnetti è infatti molto utilizzato da famiglie, runner e ciclisti, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana (anche d’inverno). La domanda che torna a circolare è sempre la stessa: si tratta di un pericolo per chi passeggia all’interno del parco? E per le auto in transito lungo le strade limitrofe?

Il rischio non è solo teorico. I cinghiali, soprattutto se spaventati o in cerca di cibo, possono attraversare improvvisamente la strada, causando potenziali incidenti. Senza contare la possibilità di incontri ravvicinati con persone e animali domestici, situazione che può diventare critica in pochi istanti.

Un déjà-vu per Mirafiori Sud, dove la scorsa estate il problema era stato all’ordine del giorno. In quel periodo le segnalazioni di cinghiali tra aree verdi, parcheggi e assi viari si erano moltiplicate, spingendo cittadini e comitati di zona a chiedere interventi mirati e una maggiore presenza delle autorità competenti.

I residenti tornano a chiedere monitoraggi costanti e misure di prevenzione per evitare che la convivenza forzata con la fauna selvatica diventi un rischio concreto per la sicurezza pubblica.

Un caso denunciato anche dal capogruppo della Lega, Gian Marco Moschella, pronto a presentare un’interpellanza sul tema. “La presenza di cinghiali nel nostro quartiere continua a essere segnalata dai cittadini - così Moschella -. Dopo le ipotesi di intervento emerse nel corso dell’estate, il dibattito sulle modalità di gestione ha di fatto rallentato ogni decisione. Il confronto è legittimo, ma non può tradursi in immobilismo, soprattutto mentre crescono le preoccupazioni legate alla sicurezza. È necessario chiarire quali soluzioni siano oggi allo studio, chi debba decidere e quali misure, anche temporanee, siano previste per tutelare i cittadini”.