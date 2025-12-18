 / Cronaca

Cronaca | 18 dicembre 2025, 14:08

Contrasto all'abusivismo, sequestrati oltre 50 capi contraffatti

L'intervento degli agenti della Polizia locale in via Garibaldi

Continua l’impegno della Polizia Locale nel contrasto al commercio abusivo. È di 55 capi contraffatti sequestrati dagli agenti del Reparto Operativo Speciale il bilancio di un controllo avvenuto nel pomeriggio di domenica 14 dicembre, verso le ore 15. Il centro cittadino era affollato di turisti e di persone impegnate nello shopping natalizio.

Giunti in prossimità di via Garibaldi, gli agenti del Ros, in pattuglia in abiti borghesi, hanno individuato un ambulante abusivo che esponeva su di un telo poggiato a terra numerosi capi di abbigliamento e accessori con visibili marchi di famose griffe, poi rivelatesi contraffatte. Mentre lo stavano raggiungendo, il venditore ha intuito di essere stato scoperto ed è fuggito dileguandosi in mezzo alla folla e abbandonando la merce.

I capi sono stati posti sotto sequestro giudiziario ai sensi degli artt. 474 e 648 del codice penale (importazione e commercio illegale di prodotti con segni falsi e ricettazione). Tra i 55 pezzi contraffatti c’erano giubbotti ma anche cinture, scarpe, borse.

