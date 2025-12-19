Fermato per un controllo aggredisce i carabinieri, in auto aveva hashish e 18mila euro

Un normale controllo stradale si è trasformato in un arresto per droga e resistenza a pubblico ufficiale. È successo la sera del 17 dicembre a Cumiana, lungo la strada provinciale, dove una pattuglia dei carabinieri ha fermato un’auto condotta da un 33enne residente a Pinerolo.

Il tentativo di fuga

L'uomo è apparso subito particolarmente nervoso e insofferente al controllo. Un atteggiamento che ha insospettito i militari e che si è presto trasformato in un tentativo di fuga: il giovane ha infatti cercato di disfarsi di un involucro in cellophane, immediatamente recuperato dai carabinieri.

Quando è stato fermato, il 33enne ha aggredito i militari, rendendo necessario il suo blocco. All’interno dell’involucro sono stati trovati circa 15 grammi di hashish. La successiva perquisizione personale e del veicolo ha portato alla scoperta di una ingente somma di denaro, oltre 18mila euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio, ritenuti compatibili con un’attività di spaccio.

Verifiche nell'abitazione

Le verifiche sono poi proseguite nell’abitazione dell’uomo. Qui i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato quasi un chilo di hashish (989 grammi suddivisi in panetti) e 56,5 grammi di marijuana, oltre a tre bilancini di precisione e a tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi.

L’intero quantitativo di sostanza stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati secondo le procedure previste. L’uomo è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria. È gravemente indiziato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino.

Il provvedimento a carico del soggetto citato è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.