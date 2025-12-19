Al via il 99esimo corso regionale di formazione per operatori di Polizia locale

È stato inaugurato oggi ad Alessandria il 99° Corso di Formazione Regionale per Operatori di Polizia Locale neoassunti in Piemonte. Il percorso formativo, promosso dall’Assessorato alla Sicurezza e Polizia Locale della Regione Piemonte e organizzato dal Corpo di Polizia Locale di Alessandria, rappresenta un passaggio fondamentale per la preparazione dei futuri agenti chiamati a operare nei territori piemontesi.

Il programma si sviluppa su un totale di 360 ore complessive, articolate in 236 ore di insegnamenti teorici e 124 ore di attività pratiche. Il percorso affronta tematiche fondamentali quali le tecniche operative, la difesa personale e l’uso corretto delle armi da fuoco, affiancate da specifici moduli dedicati al primo soccorso. In questo ambito, la collaborazione con la Croce Rossa Italiana consente di rafforzare le competenze degli operatori nella gestione delle emergenze e negli interventi tempestivi a tutela dei cittadini.

Questa mattina, ad accogliere i nuovi agenti agenti, erano presenti l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Bussalino, l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale del Comune di Alessandria, Enrico Mazzoni, e il comandante della Polizia Locale di Alessandria nonché direttore del corso, Alberto Bassani.

“Questo corso – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale, Enrico Bussalino – ha lo scopo di fornire ai neoassunti una preparazione solida e completa, indispensabile per affrontare con competenza e responsabilità le attività quotidiane. Investire nella formazione significa garantire una Polizia locale sempre più qualificata, capace di rispondere in modo efficace alle esigenze delle comunità e di operare in piena collaborazione con i Comuni e con le altre forze dell’ordine. A questo impegno sulla formazione si affianca il sostegno concreto della Regione Piemonte agli enti locali. Stiamo lavorando infatti ad un nuovo bando regionale rivolto ai Comuni e alle Unioni di Comuni, finalizzato al cofinanziamento per l’acquisto di attrezzature operative e di nuove divise per gli agenti di Polizia Locale. Un intervento che mira a rafforzare dotazioni, sicurezza e funzionalità dei corpi di Polizia Locale, contribuendo a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e l’efficacia dei servizi resi ai cittadini.”.

A garantire l’elevato livello qualitativo del percorso contribuisce un corpo docente composto da figure altamente qualificate: docenti iscritti all’Albo regionale, istruttori della Scuola Allievi della Polizia di Stato di Alessandria, operatori della Polizia Stradale, magistrati della Procura territoriale ed esperti esterni, chiamati a mettere a disposizione competenze e professionalità diversificate.

Il corso coinvolge complessivamente 35 allievi, di cui 6 donne, provenienti da diversi enti del Piemonte: Alessandria 2; Alba (CN) 2; Avigliana (TO) 2; Biella (BI) 1; Cambiano (TO) 1; Canale (CN) 1; Grugliasco (TO) 1; Mappano (TO) 1; Moncalieri (TO) 2; Nole (TO) 1; Novi Ligure (AL) 1; Provincia di Alessandria (AL) 1; Saluzzo (CN) 1; Balangero (TO) 1; Nizza Monferrato (AT) 1; Valenza (AL) 1; Asti (AT) 1; Cigliano (VC) 1; Trofarello (TO) 1; San Mauro Torinese (TO) 3; Chivasso (TO) 1; La Loggia (TO) 1; Carmagnola (TO) 1; Pecetto Torinese (TO) 1; Volpiano (TO) 1; Collegno (TO) 4; Villar Focchiardo (TO) 1.

Il percorso formativo si concluderà ufficialmente il 13 marzo 2026 con la cerimonia finale e la consegna della placca di servizio a ciascun partecipante, simbolo dell’impegno, della responsabilità e del ruolo che i nuovi agenti saranno chiamati a svolgere al servizio delle comunità locali.