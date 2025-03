Brucia un tetto a Salassa, quasi sei ore di intervento per domare l'incendio: una signora affidata ai medici [FOTO]

L'incendio di un tetto in un'abitazione di Salassa ha richiesto, nelle scorse ore, l'intervento dei vigili del fuoco. Il rogo, iniziato per motivi e dinamica ancora in fase di approfondimento, si è verificato in Regione Fenale.



L'intervento è andato avanti a lungo e i fumi dell'incendio erano visibili anche da molto distante. Dalle 22:30 circa fino alle ore 04:00 si sono svolto operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Nelle operazione sono intervenute 7 squadre, inoltre una signora risulta essere stata affidata ai sanitari in via precauzionale.