Fai i lavori di manutenzione e ottieni la casa popolare: a Torino 150 alloggi Atc disponibili

AAA: a Torino alloggio popolare in autorecupero offresi. Lunedì 10 marzo Atc pubblicherà un avviso pubblico che "metterà" sul mercato 150 appartamenti da ristrutturare, al momento non assegnabili perché bisognosi di piccoli interventi di manutenzione, nel capoluogo piemontese. Ci saranno due mesi di tempo per candidarsi: i lavori effettuati e pagati dall'inquilino verranno poi scalati successivamente dall' affitto.