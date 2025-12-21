Uomo tratto in salvo dalle acque gelide del Po dagli agenti di polizia



La Polizia di Stato ha tratto in salvo, a Torino, un uomo che stava per essere trascinato via dalla forte corrente del fiume Po.

I fatti sono accaduti ieri in orario serale, quando è giunta alla Centrale Operativa della Questura di corso Vinzaglio la segnalazione di una persona in acqua all’altezza del Ponte Balbis.

Sul posto, è giunta nell’arco di pochi minuti una pattuglia del Commissariato di zona, “Barriera Nizza”. I poliziotti, dal ponte, hanno immediatamente individuato l’uomo che si trovava col corpo sommerso dall’acqua e si stava tenendo con le mani alla riva.

Gli agenti hanno prestato immediato soccorso e sono riusciti ad accorciare sempre più la distanza dall’uomo che stava perdendo progressivamente conoscenza, fino al punto in cui sono riusciti ad afferralo e a trarlo definitivamente in salvo.

La persona soccorsa, dopo essere stato portata sulla battigia, è stata fatta riscaldare all’interno della Volante, in attesa che giungessero gli operatori del 118, per il successivo trasporto in ospedale.