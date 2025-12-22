Nel parcheggio di via Capuana spunta un’auto cannibalizzata

Del veicolo, di colore rosso, restano solo la scocca e pochi elementi: pneumatici, parti meccaniche e componenti facilmente rivendibili sono stati asportati. E’ quanto resta di un’auto completamente cannibalizzata, trovata nelle scorse ore nel parcheggio di via Capuana, a Mirafiori Sud, proprio davanti ai giardinetti del quartiere. La segnalazione arriva dal consigliere dei Moderati della Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, che ha portato all’attenzione delle istituzioni l’ennesimo episodio di degrado e microcriminalità nella zona.

Un’area frequentata da famiglie

Il ritrovamento è avvenuto in un’area utilizzata quotidianamente da residenti e famiglie. E’ stato smontato lì o è stato semplicemente abbandonato? Più probabile la seconda. I predoni hanno portato via il veicolo, smontandolo pezzo per pezzo senza che nessuno intervenisse.

Fenomeno in crescita

Quello delle auto cannibalizzate è un fenomeno già segnalato in altre zone della città, in particolare nelle aree periferiche. I mezzi vengono spesso abbandonati dopo essere stati privati delle parti più richieste sul mercato nero, lasciando vere e proprie carcasse a cielo aperto. Dalla Circoscrizione 2 arriva l’appello a intervenire rapidamente per la rimozione del veicolo e per rafforzare i controlli sul territorio.