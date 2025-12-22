Capodanno 2026: il menù esclusivo di Trepiasì per un San Silvestro indimenticabile

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, cresce la voglia di festeggiare il Capodanno 2026 in una location capace di unire buona cucina, atmosfera elegante e comfort. Per chi è alla ricerca di un’esperienza completa, il ristorante, pizzeria e hotel Trepiasì ha presentato il suo menù speciale per la notte di San Silvestro, in programma mercoledì 31 dicembre 2025. Una proposta pensata per celebrare l’arrivo del nuovo anno all’insegna del gusto, della tradizione e di raffinati tocchi creativi.

Un inizio scintillante: aperitivo e antipasti di Capodanno

La serata di Capodanno da Trepiasì si apre con un elegante prosecco di benvenuto, perfetto per brindare e dare ufficialmente il via ai festeggiamenti. Subito dopo, spazio a una ricca selezione di cinque antipasti, capaci di soddisfare tutti i palati grazie a un perfetto equilibrio tra mare e terra:

● Il grande classico vitello tonnato, intramontabile protagonista delle feste.

● Insalatina di cappone con arance, valeriana, granella di nocciole e melograno, fresca e raffinata.

● Trota in carpione, simbolo della tradizione gastronomica.

● Cotechino con fonduta, dal gusto deciso e avvolgente.

● Polpo arrostito su crema di ceci, delicato e moderno.

I primi piatti: tradizione e sapori di mare

Il cenone di Capodanno 2026 prosegue con due primi piatti che raccontano l’eccellenza della cucina italiana. Da un lato i tipici agnolotti del plin in brodo di cappone, caldi e confortanti, dall’altro una lasagnetta di pesce dal gusto elegante, pensata per chi ama i sapori marini anche durante le festività.

Secondi piatti e piatti simbolo del buon augurio

Anche i secondi mantengono un perfetto equilibrio tra tradizione e raffinatezza:

1. Trancio di salmone su crema di patate, morbido e delicato.

2. Zampone con lenticchie, immancabile piatto portafortuna, simbolo di prosperità e abbondanza per l’anno nuovo.

Dolce finale e brindisi di mezzanotteA chiudere il menù di San Silvestro da Trepiasì arriva una dolce coccola: semifreddo alla nocciola accompagnato dal classico panettone genovese, servito con una profumata crema alla cannella.

Allo scoccare della mezzanotte, tutti gli ospiti saranno coinvolti in un grande brindisi collettivo per festeggiare l’arrivo del 2026, in un’atmosfera calda e conviviale.

Capodanno con pernottamento: un’esperienza completa

Uno dei grandi vantaggi di scegliere Trepiasì per il Capodanno 2026 è la possibilità di soggiornare direttamente in hotel dopo il cenone. Una soluzione ideale per chi desidera vivere la notte di San Silvestro senza pensieri, trasformando la cena in una vera esperienza di relax, divertimento e comfort.

Informazioni e prenotazioni

Il cenone di Capodanno 2026 da Trepiasì è a posti limitati, pertanto la prenotazione è fortemente consigliata.

📅 Prenota il tuo posto per San Silvestro 2025

📞 Telefono: 0173 217 134 – Cellulare: 350 574 4888

📍 Indirizzo: Piazza Castello 18, 12074 Cortemilia (CN)

🌐 Sito web: www.trepiasi.com

📘 Facebook: www.facebook.com/trepiasi

Il menù di Capodanno di Trepiasì si conferma così una proposta di alto livello, perfetta per chi cerca un modo speciale per salutare il 2025 e dare il benvenuto al nuovo anno con gusto ed eleganza.