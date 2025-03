Voragini e manto disastroso in Strada Alberoni: "Nel 2025 riasfaltatura totale"

Asfalto a chiazze e saltato, numerose buche ed avvallamenti che ad ogni pioggia aumentano e si riempiono di acqua. E' questo lo stato di degrado in cui si presenta Strada degli Alberoni a Torino, una via che parte da corso Moncalieri e si snoda per circa un chilometro attraverso la precollina torinese.

"Manto stradale disastroso"

"La situazione del manto stradale - ha denunciato il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, durante un'interpellanza discussa oggi in Sala Rossa - è disastrosa".

Criticità note al Comune, come ha voluto chiarire l'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, che ha poi aggiunto: "Sono in corso interventi di colmature buche di carreggiata e marciapiedi". Lavori, come ha spiegato, "che hanno carattere di urgenza e sono temporanei, in quanto lo stato di ammaloramento della pavimentazione è profondo".

Riasfaltatura completa

Da qui la necessità di riasfaltatura completa di Strada degli Alberoni, che dovrebbe essere fatta nel 2025. "Strada degli Alberoni - ha replicato Firrao - é una cozzaglia di rattoppi che durano pochissimo perché fatti a freddo, lasciando marciapiedi e manto stradale in condizioni pessime". "Speriamo che la manutenzione straordinaria prevista per il 2025 non venga rimandata come fatto in altri casi del precollina, tipo strada dell’ospedale San Vito." ha concluso il vicecapogruppo di Torino Bellissima.