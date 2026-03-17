Nuovi materiali che hanno memoria o che si autorigenerano: appuntamento con un premio Nobel per parlare delle frontiere AI

Ricerche, scenari, previsioni, anche timori. L'intelligenza artificiale è una rivoluzione che porta con sé un vastissimo ventaglio di emozioni e di conseguenze. Una tecnologia "disruptive", come dicono gli esperti del ramo. "Dirompente", appunto. Da prendere con le dovute molle, ma anche con il giusto entusiasmo. A completare il trio di concetti, poi, c'è senza dubbio consapevolezza: un elemento che deriva dalla conoscenza e dalla capacità di saper analizzare la situazione (e il futuro) con gli strumenti e le competenze adatte.

Un Nobel a Torino

Proprio quelle che porterà con sé Konstantin Novoselov, premio Nobel per la Fisica 2010 e tra le autorità mondiali nella scienza dei nuovi materiali, chiamato a Torino per inaugurare l’edizione 2026 del programma IAS – Institute for Advanced Study, l’iniziativa congiunta dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) e della Fondazione Compagnia di San Paolo. L’incontro, intitolato “AI for Materials Design”, si terrà presso OGR Torino (Sala Binario 3) martedì 17 marzo 2026, a partire dalle 18.

I materiali del futuro

L'appuntamento vedrà l'introduzione e i saluti di Fabio Pammolli, presidente dell’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) e di Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. Quindi si passerà ad affrontare uno dei campi più promettenti della ricerca contemporanea: l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla progettazione di nuovi materiali. L’obiettivo è sviluppare classi di materiali capaci di riprodurre proprietà tipiche dei sistemi biologici, tra cui comportamenti di autoriparazione, funzioni di memoria e capacità di adattamento a condizioni esterne. Nel corso della relazione sarà inoltre affrontata una direzione di ricerca complementare: lo sviluppo di nuovi materiali per l’intelligenza artificiale stessa. Particolare attenzione sarà dedicata ai paradigmi computazionali che superano l’architettura di von Neumann, considerati tra le possibili chiavi per ridurre drasticamente il consumo energetico dei data center e ridefinire le basi delle future infrastrutture di calcolo.

Nobel per la fisica nel 2010



Sir Konstantin Novoselov è Premio Nobel per la Fisica 2010 per l’isolamento del grafene, ottenuto nel 2004 presso l’Università di Manchester insieme ad Andre Geim. Fisico nato in Russia e naturalizzato britannico, Novoselov è uno dei principali esperti internazionali di fisica della materia condensata, fisica mesoscopica e nanomateriali. Dal 2014 figura stabilmente tra i ricercatori più citati al mondo. Attualmente è Foreign Associate of the National Academy of Sciences, USA; Founder and Director of the Institute for Functional Intelligent Materials (I-FIM). Nel corso della sua carriera ha pubblicato oltre 500 articoli scientifici peer-reviewed, molti dei quali su riviste come Nature e Science, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della ricerca sui materiali funzionali e sulle applicazioni dell’intelligenza artificiale nella scienza dei materiali.

Il programma della giornata

L'appuntamento alle Ogr prevede un inizio fissato alle 17.30 con la registrazione partecipanti, quindi i saluti di benvenuto e l'inizio dell'incontro. Seguiranno, alle 19, i momenti riservati alle domande e infine la conclusione. E' possibile partecipare anche collegandosi da remoto. A questo sito tutti i dettagli e le informazioni.

Una "calamita" per esperti mondiali

Il CSP-IAS – Institute for Advanced Study è stato fondato nel gennaio 2025 dall’Istituto Italiano di Intelligenza Artificiale (AI4I) e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo come investimento di lungo periodo nella conoscenza, nella collaborazione internazionale e nel dialogo pubblico sull’intelligenza artificiale. Con sede alle OGR Tech di Torino, il CSP-IAS è stato concepito come un’infrastruttura aperta alle idee, un luogo in cui la ricerca globale, l’innovazione industriale e la riflessione multidisciplinare si incontrano. La sua missione è attrarre studiosi e professionisti di fama internazionale, promuovere un’analisi avanzata sull’intelligenza artificiale e sulle sue implicazioni etiche e sociali e favorire lo scambio tra discipline e settori.

Il CSP-IAS ogni anno propone una Lectio Magistralis di alto profilo e una serie di seminari dedicati allo stato dell’arte dell’intelligenza artificiale. Oltre a questi eventi e alle altre iniziative di formazione come le annuali Winter e Summer School, il CSP-IAS mira alla creazione di un polo in cui l’intelligenza artificiale venga studiata e discussa come tecnologia, cultura, economia e governance. Le sue attività contribuiscono a costruire un ecosistema aperto e responsabile, posizionando Torino e l’Italia nella rete internazionale della riflessione avanzata sull’intelligenza artificiale.