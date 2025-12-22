Il vero gusto delle feste

“Non vedo l’ ora che sia il 7 gennaio” , “ Vorrei chiudere gli occhi e riaprirli a feste finite..” sono alcune delle frasi più ricorrenti in questi giorni di tourbillon per acquisti, regali, pranzi, cenoni, brindisi, raduni famigliari, e chi più ne ha più ne metta. Ogni anno è così: si fanno mille propositi e poi, inevitabilmente, cadiamo nel baratro degli impegni, degli obblighi e delle corse.

E così il Natale, la festa più bella, si trasforma in vero e proprio incubo, Confesso che anche io, spesso, sono caduto in questo tranello. E oggi quando lo sento ripetere mi dà un enorme fastidio.

Poi, però. ci sono alcuni episodi che mi richiamano all’ essenza della Festa.

L’ altro giorno un bimbetto di nemmeno due anni è entrato in casa e ha visto, l’ albero, il presepio, le luminarie ha cominciato a saltellare, a fare gridolini tipo “oh! oh! oh!” e a battere le mani. Oppure, sovente, ripenso a mia mamma e mio papà che, negli ultimi anni della loro vita, aspettavano il Pranzo di Natale per averci tutti intorno al tavolo e ripetevano ad alta voce “dai che forse è l’ ultima volta che facciamo festa insieme”. E tutti subito a fare gesti apotropaici. Ma in fondo avevano ragione loro, i miei genitori. Infatti, ora che non ci sono più…quanto mi mancano quei Pranzi di Natale.

E’ inutile. Se non sapremo ritrovare, dentro di noi, lo spirito dell’ essere bambini o anziani, non sapremo più ritrovare il vero gusto del Natale. Quello degli agnolotti di mia mamma che certamente erano meno gourmand di quelli della gastronomia dove li acquisto, ma sapevano di famiglia, di casa. Altrimenti è tutto solo stress.