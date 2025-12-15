Europa unita? Neppure sulle prese elettriche

Per una strana coincidenza, nei giorni scorsi, mentre in famiglia ci apprestavamo a preparare albero, presepe e addobbi natalizi dai tg arrivavano le denunce di Donald Trump e di Elon Musk sulla ormai imminente fine dell’Europa Unita.

Da anni è nostra usanza addobbare la casa, per Natale, con vari oggetti che acquistiamo nel corso dei nostri viaggi. E così ci troviamo ad avere luminarie che arrivano dalla Francia, altre dalla Germania, altre ancora dall’America o dall’Inghilterra. Parecchie, ovviamente, dall’Italia. E, quindi, ogni anno comincia una battaglia per conquistare prese, adattatori, prolunghe di ogni tipo: già, perché la tanto decantata Europa Unita è ancora divisa sul fronte delle prese elettriche: ci sono le tedesche, le francesi, le inglesi, le italiane… e così via.

Lo stesso dicasi per le ricariche dei cellulari. Da anni si parla di unificarle, ma intanto ogni produttore di telefonini mette in vendita le proprie, e si va avanti così. Sempre più divisi e diversificati.

E poi vorremmo parlare di politica estera comune? Di fisco comunitario? Di Esercito Europeo?

Ma mi faccia il piacere, direbbe Totò.

Ci crederò soltanto quando avremo un unico tipo di presa elettrica per tutti i paesi europei, senza riduzioni, adattatori, prolunghe e ciabatte…