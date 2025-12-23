Incendio nei magazzini del Pam local, paura in via XX Settembre

Intervento dei pompieri nel pomeriggio di oggi in via XX Settembre 64, nel centro di Torino, dove un incendio è divampato all'interno di un magazzino del Pam Local.

Sul posto stanno operando sette squadre dei vigili del fuoco di Torino, per un totale di 22 unità, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme hanno interessato i locali adibiti a magazzino, rendendo necessario un dispiegamento consistente di mezzi e personale. Sul posto anche la polizia.

Verifiche in corso sulla presenza di persone

Le squadre stanno lavorando per escludere la presenza di persone coinvolte e per contenere il fronte dell’incendio, evitando che le fiamme possano estendersi ad altre parti dell’edificio o agli immobili adiacenti.

Al momento non si segnalano feriti, ma le operazioni sono ancora in corso e la situazione è costantemente monitorata. Il tratto compreso tra via XX Settembre, via Bertola, via Pietro Micca è stato messo in sicurezza per consentire l’intervento dei soccorritori e garantire l’incolumità dei passanti.

A causa dell'incendio sono state deviate su percorsi alternativi o limitate le linee 4, 11, 15 e 27 del Gtt.