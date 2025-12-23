 / Cronaca

Tenta di rubare un’auto in via Porpora, poi la imbratta con escrementi

La Fiat 500 gravemente danneggiata, il ladro messo in fuga da alcuni passanti

Prima ha cercato di rubarla, poi non riuscendoci l’ha vandalizzata. A farne le spese una Fiat parcheggiata in via Porpora e appartenente a un residente del quartiere Barriera di Milano. L’uomo si è ritrovato la propria auto gravemente incerottata e imbrattata con terra ed escrementi dopo un probabile tentativo di furto andato a vuoto.

Secondo quanto ricostruito, i responsabili sarebbero stati disturbati mentre cercavano di rubare il veicolo e, non riuscendo a portare a termine il colpo, avrebbero deciso di compiere uno sfregio deliberato come gesto di ritorsione. La scena è documentata da fotografie che mostrano chiaramente le condizioni dell’auto.

I danni e la denuncia

Oltre alla rabbia e allo shock per l’accaduto, il proprietario ha dovuto fare i conti con numerosi danni materiali, che difficilmente verranno risarciti: tra questi la piegatura della copertura del tettuccio, la rottura dello specchietto retrovisore e del vetro. Il cittadino si è immediatamente recato a sporgere denuncia, chiedendo un aumento dei controlli nella zona per prevenire episodi simili e tutelare gli altri automobilisti.

L’intervento di Fratelli d’Italia

Sulla vicenda è intervenuta anche la pasionaria Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che ha espresso piena solidarietà al residente coinvolto. “Esprimo la massima vicinanza all’automobilista che si è trovato, ancora una volta, a fare i conti con situazioni di questo tipo - dichiara Marino -. Episodi che non fanno altro che danneggiare le persone oneste che vivono in questa città, in particolare nei quartieri periferici”.


 

