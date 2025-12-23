Tenta di rubare un’auto in via Porpora, poi la imbratta con escrementi

Prima ha cercato di rubarla, poi non riuscendoci l’ha vandalizzata. A farne le spese una Fiat parcheggiata in via Porpora e appartenente a un residente del quartiere Barriera di Milano. L’uomo si è ritrovato la propria auto gravemente incerottata e imbrattata con terra ed escrementi dopo un probabile tentativo di furto andato a vuoto.

Secondo quanto ricostruito, i responsabili sarebbero stati disturbati mentre cercavano di rubare il veicolo e, non riuscendo a portare a termine il colpo, avrebbero deciso di compiere uno sfregio deliberato come gesto di ritorsione. La scena è documentata da fotografie che mostrano chiaramente le condizioni dell’auto.

I danni e la denuncia

Oltre alla rabbia e allo shock per l’accaduto, il proprietario ha dovuto fare i conti con numerosi danni materiali, che difficilmente verranno risarciti: tra questi la piegatura della copertura del tettuccio, la rottura dello specchietto retrovisore e del vetro. Il cittadino si è immediatamente recato a sporgere denuncia, chiedendo un aumento dei controlli nella zona per prevenire episodi simili e tutelare gli altri automobilisti.

L’intervento di Fratelli d’Italia

Sulla vicenda è intervenuta anche la pasionaria Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, che ha espresso piena solidarietà al residente coinvolto. “Esprimo la massima vicinanza all’automobilista che si è trovato, ancora una volta, a fare i conti con situazioni di questo tipo - dichiara Marino -. Episodi che non fanno altro che danneggiare le persone oneste che vivono in questa città, in particolare nei quartieri periferici”.



