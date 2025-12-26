Uccide un pedone a Leinì, individuato il pirata della strada di Natale: ha 21 anni

Si è costituito ai Carabinieri il pirata della strada che la notte di Natale ha travolto ed ucciso un pedone a Leinì. La giovane, una 21enne di Volpiano, ha travolto sulle strisce pedonale di via Lombardore un settantacinquenne, per poi darsi alla fuga. La vittima, trascinata per più di venti metri, era morta sul colpo.

La giovane ha fornito le indicazioni necessarie per ritrovare l’autovettura, una Fiat Grande Punto grigia di proprietà della madre con la quale aveva commesso il fatto: era stata abbandonata in una zona periferica di Leinì ed ora è stata sequestrata dai militari dell’Arma.

A bordo altre due persone

Inoltre, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Leinì e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Venaria è stato appurato che sull’auto pirata erano presenti altre due persone: il fratello ventenne della conducente ed un’altra ragazza diciottenne, amica dei due.

Omicidio stradale

I tre sono stati denunciati con l'accusa di “omissione di soccorso”, mentre sulla sola conducente pesa l’imputazione di omicidio stradale. Indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea.