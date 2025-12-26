M5S Piemonte: "Salario minimo di 9 euro l'ora per i lavoratori degli appalti pubblici regionali"

"Salario minimo di 9 euro l'ora per i lavatori degli appalti pubblici di competenza della Regione Piemonte". E' questa la proposta dai consiglieri regionali del M5S Pasquale Coluccio, Sarah Disabato ed Alberto Unia.

Misura già adottata dalla Puglia

Una misura già adottata in Puglia e sulla quale di recente si è espressa positivamente anche la Corte Costituzionale, che ha respinto le questioni di legittimità sollevate dal Governo Meloni, confermando così la validità della norma. Nello specifico, la proposta di legge dei pentastellati riguarda i contratti stipulati dalla Regione, dalle aziende sanitarie e ospedaliere, dalle agenzie regionali e da tutti gli altri enti strumentali.

La proposta

"Questi enti - spiegano Coluccio, Disabato ed Unia - dovranno indicare nelle procedure di gara che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente all’attività svolta, stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, salvi restando i trattamenti di miglior favore".

"Come detto, i contratti indicati nelle procedure di gara non potranno prevedere una retribuzione minima tabellare inferiore a 9 euro l’ora" concludono i consiglieri L'introduzione del salario minimo è una delle battaglie storiche del Movimento.