Volley A1/F: Santo Stefano amaro per la Monviso Volley

Era uno scontro importante. Monviso Volley ha vinto il primo set, con determinazione e fortuna. Ma poi la luce si è spenta. Nemmeno nel terzo set, con 6 punti di vantaggio, le ragazze di Nica sono riuscite a portare a casa un prezioso tie-break contro l'Honda Granda Cuneo Granda Volley.

Primo set

Cuneo parte 4-0, spinta dalle fast di Keene. Malual entra in ritmo e nel suo turno di servizio porta al pari (9-9). Monviso scivola di nuovo indietro: 14-9. Ma recupera e Davyskiba sigla il 16-17. La stessa bielorussa annulla il primo set point e chiude 24-26.

Secondo set

Diop picchia al servizio e Cuneo va 5-1 con due ace. Il vantaggio sale a +5. Monviso prova a rimontare, portandosi a -2 con Sylves (19-17). Ma le padrone di casa approfittano degli errori delle avversarie e chiudono con Pucelji al primo set point (25-19).

Terzo set

Monviso sbaglia troppo e scivola sul 6-3. Diop picchia al servizio e Cuneo va sul 9-5. Signorile piazza il 14-9. Pucelji fa la differenza al servizio e le padrone di casa vanno sul 19-12. Le cuneesi alzano ancora il ritmo e scappano verso la vittoria del parziale con 9 set point: D’Odorico tira out ed è 25.15.

Quarto set

Inizio equilibrato poi Dodson mura per il punto del 4-6. Diop sbaglia ed è 9-13. Le monvisine sfruttano il turno di D’Odorico e vanno sul 12-18. Cuneo si riporta in parità con tre ace di Rivero (23-22). Chiude Keene con un altro ace (25-23).