Pinerolese | 22 dicembre 2025, 21:03

Volley A1/F: la Monviso Volley alla sfida decisiva con Perugia [FOTO]

Domani il cruciale incontro salvezza, mentre si attendono le verifiche della Lega sul caso Malual

Le monvisine con coach Nica (foto di Christian Bosio)

Monviso Volley impegnata su due fronti delicati. Domani sera, martedì 23 dicembre, il campo dirà se crescono le speranze di salvezza o la situazione si complicherà ulteriormente. Alle 20,30, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, arriverà Bartoccini-Mc Restauri Perugia, penultima in classifica, con un punto in meno delle monvisine, ma anche una gara in meno, seppur con Milano. L’imperativo è vincere, facendo bottino pieno e vendicando la sconfitta all’andata. La vigilia della partita, però, è stata tutt’altro che tranquilla. Ieri mattina, dopo la sconfitta cocente con Macerata, l’opposto Malual ha denunciato insulti razzisti, scatenando un putiferio, che ha fatto diventare l’episodio un caso nazionale e causando danni di immagine alla pallavolo locale e ai suoi tifosi.

Stamattina la Lega Volley Femminile, contattata da ‘Piazza Pinerolese’ annunciava una possibile comunicazione ufficiale in giornata, dopo la verifica dei referti arbitrali e l’annuncio dell’intervento di un suo Giudice, ma al momento ancora nulla trapela. Bisognerà anche vedere se domani Malual sarà della partita come titolare o meno, dopo l’esposizione mediatica di questi due giorni, che probabilmente non l’avrà aiutata in una stagione già difficile per lei.

Il pubblico (foto di Christian Bosio)

Attacco di Davyskiba (foto di Christian Bosio)

Bagher di Moro (foto di Christian Bosio)

Attacco di Dodson (foto di Christian Bosio)

I Pinerolo Boys (foto di Christian Bosio)

La gioia di Macerata (foto di Christian Bosio)

Marco Bertello

