Volley A1/F: la Monviso Volley alla sfida decisiva con Perugia [FOTO]

Monviso Volley impegnata su due fronti delicati. Domani sera, martedì 23 dicembre, il campo dirà se crescono le speranze di salvezza o la situazione si complicherà ulteriormente. Alle 20,30, al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, arriverà Bartoccini-Mc Restauri Perugia, penultima in classifica, con un punto in meno delle monvisine, ma anche una gara in meno, seppur con Milano. L’imperativo è vincere, facendo bottino pieno e vendicando la sconfitta all’andata. La vigilia della partita, però, è stata tutt’altro che tranquilla. Ieri mattina, dopo la sconfitta cocente con Macerata, l’opposto Malual ha denunciato insulti razzisti, scatenando un putiferio, che ha fatto diventare l’episodio un caso nazionale e causando danni di immagine alla pallavolo locale e ai suoi tifosi.

Stamattina la Lega Volley Femminile, contattata da ‘Piazza Pinerolese’ annunciava una possibile comunicazione ufficiale in giornata, dopo la verifica dei referti arbitrali e l’annuncio dell’intervento di un suo Giudice, ma al momento ancora nulla trapela. Bisognerà anche vedere se domani Malual sarà della partita come titolare o meno, dopo l’esposizione mediatica di questi due giorni, che probabilmente non l’avrà aiutata in una stagione già difficile per lei.