Sgombero Askatasuna e Vanchiglia blindata: "La Regione attivi ristori economici"

La consigliera regionale deI gruppo Pd Nadia Conticelli ha depositato in Consiglio regionale una mozione che impegna la Giunta ad attivarsi con misure di sostegno economico per i mancati entroiti delle attività commerciali del quartiere Vanchiglia, penalizzate dalle conseguenze dello sgombero di Askatasuna e dalle successiva “militarizzazione” del quadrilatero intorno all’edificio di corso Regina.

"Danno economico"

“I commercianti hanno sostenuto costi significativi per il Natale, ma hanno trovato strade chiuse, clienti impossibilitati a raggiungere l’area e un clima che ha scoraggiato la frequentazione del quartiere - dichiara Conticelli -. Questo è un danno economico reale, che non può essere ignorato per questo ho presentato una mozione, che mi auguro il Consiglio metta presto in discussione per sollecitare formalmente il Governo nazionale per l’attivazione di ristori e contributi a fondo perduto, riconoscere il danno economico indiretto subito dalle attività; attivare misure regionali straordinarie di sostegno e rilancio del commercio di prossimità”.

“La decisione di sgomberare Askatasuna ha creato danni economici importanti per tutti i commercianti del quartiere Vanchiglia proprio nel periodo migliore per gli acquisti, ovvero a pochi giorni dal Natale - aggiunge Luca Deri, presidente della Circoscrizione 7 - . Le associazioni dei commercianti della zona anche quest'anno, con grande fatica, avevano installato, con il contributo della Circoscrizione 7, le luminarie in molte vie del quartiere per rendere il borgo luminoso ed accogliente ma la chiusura di parte di corso Regina Margherita e lo stato di tensione hanno impedito il transito dei clienti. Per questi motivi la Regione deve procedere con i ristori verso tutti quei commercianti che hanno subito delle perdite”.

“Non sono ancora chiare le ragioni che hanno indotto Ministro e Prefetto a scegliere per lo sgombero un timing così impattante per l’economia del quartiere. Quello che è certo è che le conseguenze di questa scelta non possono essere scaricate sui cittadini e su un tessuto economico molto delicato”, concludono Conticelli e Deri.

La replica

Sul caso è intervenuta, a gamba tesa, anche la consigliera della Lega della 7, Daniela Rodia. "Il presidente Deri ricopre la carica da 9 anni e opera nella Circoscrizione da oltre 20 anni. È quindi sorprendente il tentativo di scaricare responsabilità rispetto alle problematiche odierne che egli stesso lamenta - così Rodia -. Forse sarebbe opportuno ricordare che Askatasuna è un edificio di proprietà del Comune di Torino, e che i 29 anni di occupazione abusiva hanno comportato una significativa perdita di introiti per le casse comunali, a detrimento dei cittadini torinesi. Il Comune deve assumersi le proprie responsabilità e intervenire, invece di delegare ad altri ciò che è di sua competenza".