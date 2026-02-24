Al via "Missione Soccorso" per l'acquisto di nuove ambulanze in Piemonte e Valle d'Aosta

Sono aperte le candidature per Missione Soccorso, il bando della Fondazione CRT dedicato al rafforzamento del sistema di primo soccorso in Piemonte e Valle d’Aosta. L’iniziativa è rivolta agli enti che operano nell’ambito dell’emergenza e sostiene l’acquisto di mezzi attrezzati per il soccorso, con l’obiettivo di contribuire al potenziamento dell’efficienza operativa, favorire l’adozione di tecnologie aggiornate e supportare concretamente l’attività dei volontari che ogni giorno garantiscono assistenza alla comunità.

Attraverso Missione Soccorso, la Fondazione CRT rinnova il proprio impegno al fianco delle organizzazioni di volontariato, riconoscendone il valore sociale e il ruolo fondamentale nella tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.

Dal 2002 a oggi, grazie a uno stanziamento complessivo di oltre 33 milioni di euro, la Fondazione CRT ha contribuito all’acquisto di 664 ambulanze entrate in servizio nelle due regioni, consolidando un modello di collaborazione che rappresenta un punto di riferimento per il sistema del primo soccorso.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 17 marzo 2026.

Il bando è consultabile sul sito www.fondazionecrt.it