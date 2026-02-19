 / Politica

Fine vita, primo incontro tra i capigruppo in Regione. Nicco: "Clima costruttivo"

Il presidente del Consiglio ha sottolineato come il confronto sia avvenuto "senza approcci ideologici"

Il presidente del Consiglio regionale Davide Nicco

Si è svolto oggi a Palazzo Lascaris il primo incontro di approfondimento tra i capigruppo sul tema del fine vita. "Un confronto - spiega il Presidente Nicco - caratterizzato da un clima costruttivo, oltre le logiche politiche e con un approccio assolutamente non ideologico".

"Abbiamo voluto - continua - creare uno spazio di confronto sereno e informato in cui tutte le forze politiche potessero acquisire elementi chiari e documentati sulla materia, senza pregiudizi e nel rispetto delle sensibilità di tutti".

Fin dalle prime battute è stato evidenziato che le competenze attribuite alle Regioni possono essere esercitate anche tramite regolamenti o circolari di natura operativa, senza necessità di ricorrere a una legge regionale. D’altra parte, la Corte Costituzionale ha già chiarito quali aspetti rientrano nella competenza regionale e quali no, fornendo indicazioni precise per orientare l’azione amministrativa.

La Conferenza dei Capigruppo si è data appuntamento tra quindici giorni per proseguire il confronto e valutare le prime indicazioni e proposte di merito.

"L’incontro di oggi - conclude il Presidente Nicco - ci ha permesso di avviare un percorso informato e costruttivo su un tema delicato e di grande rilevanza sociale, dando a tutti gli interlocutori gli strumenti per ricostruire lo storico e comprendere i reali margini di competenza regionale".

