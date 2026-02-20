Elezioni amministrative, stabilite le date: si voterà il 24 e 25 maggio

Sono 79 i Comuni del Piemonte che andranno al voto per le elezioni amministrative di primavera. Le date sono diventate ufficiali: le urne saranno aperte domenica 24 e lunedì 25 maggio. Gli eventuali ballottaggi, invece, sono in programma il 7 e 8 giugno.

Moncalieri e gli altri Comuni Torinesi al voto

In provincia di Torino il Comune più importante che sarà interessato da questa tornata elettorale sarà Moncalieri, con i suoi oltre 50 mila abitanti. Nel 2020, complice l'emergenza Covid, il voto di primavera slittò a fine settembre, ecco perché i sindaci eletti allora rimasti in carica per quasi sei anni.

Turno unico per quelli sotto i 15 mila abitanti

In provincia di Torino andranno al voto anche Alpignano, Baldissero Canavese, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Givoletto, Isolabella, Moncalieri, Montalenghe, Monteu da Po, Novalesa, Osasio, Parella, Rivalba, Samone, San Giusto Canavese, Sestriere, Torre Canavese, Valperga, Venaria Reale, Venaus, Virle Piemonte e Vistrorio. I Comuni più piccoli, quelli sotto i 15 mila abitanti, eleggeranno il sindaco e il nuovo Consiglio comunale in un turno unico: ballottaggio solo in caso di arrivo a pari voti di due o più candidati a sindaco.