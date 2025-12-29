Al volante ubriaco e senza assicurazione, scatta il sequestro dell’auto

Guidava con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito e a bordo di un’auto priva di assicurazione. È quanto emerso durante un controllo effettuato dalla Polizia Locale in via Cigna, dove nel tardo pomeriggio di lunedì 22 dicembre è stato fermato un uomo di 46 anni.

Il controllo

Intorno alle 17, una pattuglia dell’Aliquota Pronto Impiego Nord ha notato un’utilitaria procedere con un’andatura particolarmente lenta e incerta lungo la strada. Un comportamento che ha spinto gli agenti a fermare il veicolo per un controllo.

Fin dai primi istanti, le condizioni del conducente hanno destato sospetti. Per questo motivo è stato richiesto l’intervento di una seconda pattuglia dotata di etilometro. Sottoposto all’alcoltest, l’uomo è risultato positivo in entrambe le prove, con un valore rientrante nella fascia più grave, superiore a 1,5 grammi per litro.

Il sequestro del mezzo

Il 46enne, cittadino italiano, è stato indagato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza ai sensi dell’articolo 186, comma 2 lettera C, del Codice della Strada. L’autovettura è stata posta sotto sequestro e al conducente è stata contestata anche la violazione per la mancanza della copertura assicurativa obbligatoria.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, nei confronti dell’indagato vige la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.