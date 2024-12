Ruota panoramica, Andrea Russi (M5S) ironizza sui social: "I piani sono naufragati, ma l’area è salva"

Il consigliere pentastellato Andrea Russi ironizza sulla mancata installazione della ruota panoramica ai Giardini Ginzburg.



"Per concludere in grande stile questo indimenticabile anno di amministrazione Lo Russo, non potevo che scattarmi un selfie ai giardini Ginzburg con la fantasmagorica Ruota Panoramica dell’assessore Carretta."

In Consiglio Comunale l'esponente della Giunta ha chiarito come l'istruttoria si sia conclusa a fine novembre, quando la conferenza dei servizi ha dato parere negativo alla collocazione dell'attrazione turistica