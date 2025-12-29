 / Cronaca

Cronaca | 29 dicembre 2025, 15:02

Chiamata anonima fa scattare l'allarme bomba: evacuato il tribunale di Ivrea

Dopo le ispezioni, l’allarme è rientrato: nessun ordigno è stato trovato e la minaccia è risultata infondata

Al Tribunale di Ivrea è scattato un allarme bomba a seguito di una telefonata anonima che segnalava un ordigno nell’edificio. Le forze dell’ordine hanno evacuato precauzionalmente magistrati, avvocati, personale e cittadini, e hanno messo in sicurezza l’area. Sono intervenute polizia, carabinieri e unità cinofile per le verifiche, mantenendo riserbo sull’origine della chiamata. L’allarme ha bloccato l’attività giudiziaria con udienze sospese.

Dopo le ispezioni, l’allarme è rientrato: nessun ordigno è stato trovato e la minaccia è risultata infondata. Il presidio di sicurezza è stato smantellato e il personale ha potuto rientrare, anche se la mattinata è stata fortemente compromessa. Sono in corso indagini per identificare l’autore della segnalazione. 

Redazione

