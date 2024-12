Incendio devasta un'azienda agricola ad Alpignano. Le operazioni per spegnere le fiamme da parte dei vigili del fuoco sono in corso da questa mattina all'alba. L'incendio ha coinvolto il fienile di un'azienda con un capannone alto circa 7 metri di via Caselette hanno invaso diverse rotoballe.

Le fiamme sono molto estese e i vigili del fuoco potrebbero impiegare diverse ore per spegnerle. Nessuna persona coinvolta.

Sul posto impiegate una quindicina di squadre da tutto il territorio.