Economia e lavoro | 29 dicembre 2025, 10:59

Confartigianato Torino: Dino De Santis riconfermato alla presidenza

"Ultimo mandato, consapevole di poter contare su una squadra rinnovata"

Dino De Santis è stato riconfermato alla presidenza di Confartigianato Torino, associazione di categoria che rappresenta oltre 3mila aziende artigiane della città e dell’area metropolitana. Sarà affiancato da due vicepresidenti: Claudio Rizzolo (vicario) e Sebastiano Dutto entrambi nominati dal consiglio direttivo che eletto anche due componenti della Giunta Esecutiva (Marco Negro e Sabrina Cariola) che vanno ad aggiungersi ai tre membri di diritto (presidente e vicepresidenti).

“Ho accettato questo mio ultimo mandato – ha commentato De Santis - per il profondo senso di appartenenza alla nostra comunità artigiana, sostenuto dalla consapevolezza di poter contare su una squadra rinnovata e rinvigorita da giovani imprenditori volitivi e capaci. Sono certo che il mix fra questa componente e l’esperienza portata dai dirigenti della precedente consigliatura ci consentirà di affrontare le sfide di un futuro fatto sì di incertezza ma anche di grandi opportunità”.

