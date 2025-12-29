Confartigianato Torino: Dino De Santis riconfermato alla presidenza

Dino De Santis è stato riconfermato alla presidenza di Confartigianato Torino, associazione di categoria che rappresenta oltre 3mila aziende artigiane della città e dell’area metropolitana. Sarà affiancato da due vicepresidenti: Claudio Rizzolo (vicario) e Sebastiano Dutto entrambi nominati dal consiglio direttivo che eletto anche due componenti della Giunta Esecutiva (Marco Negro e Sabrina Cariola) che vanno ad aggiungersi ai tre membri di diritto (presidente e vicepresidenti).

“Ho accettato questo mio ultimo mandato – ha commentato De Santis - per il profondo senso di appartenenza alla nostra comunità artigiana, sostenuto dalla consapevolezza di poter contare su una squadra rinnovata e rinvigorita da giovani imprenditori volitivi e capaci. Sono certo che il mix fra questa componente e l’esperienza portata dai dirigenti della precedente consigliatura ci consentirà di affrontare le sfide di un futuro fatto sì di incertezza ma anche di grandi opportunità”.