Voci dal mercato di Pinerolo: “La clientela locale si è impoverita”

L’ottava puntata di ‘Voci dal mercato’, l’inchiesta dedicata al mercato di Pinerolo

Il mercato pinerolese vede clienti che acquistano quantità sempre minori di frutta e verdura: è quanto riporta Tommaso Calvelli, 57 anni, di Piscina, da dicembre 2025 tra i 10 nuovi rappresentanti dei mercatali, nel settore alimentare.

“La priorità è ‘mettere i soldi nelle tasche della gente’. Ho il mio banco a Pinerolo dal 1993 e negli ultimi anni, dal punto di vista della clientela, è aumentata tantissimo la concorrenza, a un livello esponenziale – rileva –. Questo soprattutto perché abbiamo visto che la gente si è impoverita e acquista di meno, ma è una problematica di questo Comune. Io sono anche in altri mercati nel Torinese e non noto lo stesso problema”.

Altre due sono le questioni su cui è importante intervenire. “Innanzitutto il parcheggio, molto difficile da trovare per tutti, sia il mercoledì che il sabato. E lì, alla prima infrazione, le multe fioccano. Visto che ci sono molti spazi vuoti per mancata assegnazione delle licenze, quanto possibile, sarebbe utile compattarci per lasciare dei posteggi.” Il secondo punto riguarda la qualità dei servizi igienici a disposizione di commercianti e clienti: “Sono pessimi, impossibili da utilizzare. Per fortuna, a questo proposito, esiste già una progettazione in bilancio per rifarli e mettere quelli autopulenti”, conclude.