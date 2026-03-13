AdTab cane e gatto: come funzionano le compresse antiparassitarie per pulci e zecche

Cos’è AdTab per cane e gatto e a cosa serve

AdTab è una compressa masticabile aromatizzata che agisce contro le infestazioni di pulci e zecche nel cane e nel gatto, grazie al principio attivo lotilaner. Lotilaner viene assorbito nel sangue dell’animale: quando i parassiti iniziano a nutrirsi, entrano in contatto con la sostanza e vengono eliminati rapidamente.

Quanto dura la protezione di AdTab gatto

L’efficacia di AdTab contro pulci e zecche si mantiene per circa 30 giorni dopo ogni somministrazione, motivo per cui il prodotto è pensato per un utilizzo mensile durante le stagioni a rischio o tutto l’anno nei soggetti più esposti. È indicato come parte di un piano di prevenzione delle parassitosi esterne che includa anche il controllo dell’ambiente domestico, perché l’eliminazione delle pulci sull’animale contribuisce a ridurre la contaminazione della casa.

Per quali gatti è indicato AdTab

Le formulazioni AdTab gatto sono indicate per il trattamento delle infestazioni da pulci (Ctenocephalides felis e C. canis) e zecche (Ixodes ricinus) nei gatti, con attività pulcicida e zecchicida persistente per 1 mese. Il prodotto è disponibile, ad esempio, in compresse da 48 mg per gatti da 2 a 8 kg e in dosaggi più bassi per gatti da 0,5 a 2 kg, in confezioni da 3 compresse masticabili.

AdTab gatto può essere utilizzato su gatti e gattini a partire da 8 settimane di età e da 0,5 kg di peso corporeo, sempre in accordo con il piano terapeutico stabilito dal veterinario. La compressa è piccola, aromatizzata e pensata per essere facilmente accettata dal gatto, rendendo più semplice la somministrazione rispetto ad alcune formulazioni topiche meno gradite da soggetti sensibili alla manipolazione.

Grazie all’azione rapida sul parassita, AdTab elimina le pulci prima che possano deporre uova, contribuendo a interrompere il ciclo infestante e a limitare il rischio di reinfestazioni in casa. Questo è particolarmente utile nei gatti che vivono in ambienti condivisi con altri animali, dove la densità e la vicinanza possono favorire la diffusione di parassiti e agenti patogeni.

AdTab cane: quando usarlo contro pulci e zecche

AdTab cane è una compressa masticabile aromatizzata indicata per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da pulci e zecche nel cane, con protezione che dura fino a 30 giorni dopo ogni dose. È disponibile in diversi dosaggi di lotilaner per coprire varie fasce di peso, dai cani di piccola taglia (a partire da circa 1,3 kg) fino ai cani di taglia grande oltre i 45 kg.

Nel cane, le pulci presenti vengono eliminate entro circa 6 ore dalla somministrazione, mentre le zecche vengono rimosse entro circa 8 ore, riducendo il rischio di trasmissione di malattie vettoriali associate a questi parassiti. Anche nel cane, la compressa masticabile AdTab è studiata per essere appetibile, così da poter essere offerta come premio o mescolata al cibo, facilitando l’aderenza al trattamento mensile.

AdTab per cane è pensato per cani a partire da 8 settimane di età, con un peso minimo che varia in base al dosaggio scelto; la selezione del formato corretto in funzione del peso effettivo dell’animale è essenziale per garantire efficacia e sicurezza. Nei programmi di prevenzione, una somministrazione mensile durante il periodo di attività di pulci e zecche aiuta a mantenere l’animale protetto in modo continuo.

AdTab cane: fasce di peso e formulazioni disponibili

Per utilizzare AdTab in sicurezza è indispensabile pesare cane o gatto e scegliere la compressa corrispondente alla fascia di peso indicata nel foglietto illustrativo, senza dividere o combinare compresse di dosaggi diversi se non espressamente indicato dal veterinario. La compressa può essere somministrata da sola come bocconcino o insieme al pasto, rispettando sempre l’intervallo di circa un mese tra una dose e la successiva.

Come per tutti i medicinali veterinari, è importante leggere con attenzione le avvertenze riportate sulla confezione e segnalare al veterinario eventuali reazioni indesiderate osservate dopo la somministrazione. Particolare attenzione va posta nei soggetti molto giovani, debilitati o con patologie concomitanti, nei quali la scelta dell’antiparassitario e del timing di impiego dovrebbe essere sempre valutata caso per caso.

La protezione dagli ectoparassiti rientra in un approccio globale al benessere di cane e gatto, che comprende alimentazione, gestione dell’ambiente e corretta socializzazione, soprattutto nei gatti che vivono in gruppi o in spazi condivisi ad alta densità. In questi contesti, mantenere un buon controllo sulle infestazioni da pulci e zecche riduce anche il rischio di trasmissione di alcuni parassiti fra animali conviventi.

Per un quadro aggiornato sulla prevenzione di pulci e zecche in cane e gatto, è possibile consultare le Linee guida ESCCAP sul controllo degli ectoparassiti del cane e del gatto, che offrono raccomandazioni pratiche per veterinari e proprietari.​

Prodotti AdTab disponibili online

Sul mercato italiano sono disponibili diverse confezioni di AdTab per i gatti, tra cui compresse masticabili da 48 mg per gatti da 2 a 8 kg e formulazioni a dosaggio inferiore per gatti più piccoli, generalmente vendute in confezioni da 3 compresse per garantire tre mesi di trattamento. Per il cane esistono vari dosaggi calibrati su fasce di peso crescenti, così da poter scegliere la compressa più adatta dal cane di piccola taglia al soggetto di corporatura grande.

Chi desidera acquistare online può trovare una selezione di antiparassitari orali della linea AdTab cane e gatto su Quattrozampeshop, all’interno della gamma di prodotti dedicati alla salute e protezione dai parassiti esterni. In questa tipologia di e‑commerce è possibile confrontare le diverse confezioni disponibili, verificare la fascia di peso coperta da ciascun prodotto e integrare l’acquisto nel proprio piano di prevenzione stabilito insieme al veterinario.

FAQ su AdTab per cane e gatto

AdTab gatto ogni quanto va somministrato?

AdTab gatti sono formulati per offrire protezione contro pulci e zecche per circa un mese, quindi la somministrazione è normalmente mensile, salvo diversa indicazione del veterinario curante.

Da che età si può usare AdTab cane e gatto?

Le formulazioni a base di lotilaner possono essere usate su gattini da 8 settimane di età e da 0,5 kg di peso e su cuccioli di cane da 8 settimane e da circa 1,3 kg, scegliendo sempre il dosaggio corretto in funzione del peso reale dell’animale.

AdTab protegge solo l’animale o anche la casa?

Eliminando rapidamente le pulci presenti sull’animale e impedendo loro di deporre uova, AdTab contribuisce a ridurre la contaminazione dell’ambiente domestico e a limitare le reinfestazioni nelle aree in cui cane o gatto vivono abitualmente.

AdTab può essere usato insieme ad altri antiparassitari?

In genere non è consigliabile combinare diversi antiparassitari sistemici o topici senza il parere del veterinario, che valuterà caso per caso il rischio di sovradosaggio o interazioni in funzione del profilo clinico dell’animale.

Se il gatto o il cane vomita dopo la compressa, cosa devo fare?

In presenza di vomito o altri segni anomali dopo la somministrazione di AdTab è opportuno contattare il veterinario, che potrà valutare se sia necessario ripetere la dose o modificare il protocollo antiparassitario.

Da che età si può usare AdTab su cuccioli e gattini?

Le formulazioni di AdTab a base di lotilaner possono essere usate su gattini da 8 settimane di età e da 0,5 kg di peso e su cuccioli di cane da 8 settimane con peso minimo in base al dosaggio scelto, sempre sotto consiglio veterinario.

AdTab protegge anche la casa dalle pulci?

Eliminando le pulci presenti su cane e gatto prima che possano deporre uova, AdTab contribuisce a ridurre la contaminazione ambientale e, nel tempo, aiuta a limitare le reinfestazioni in casa e negli ambienti frequentati dall’animale.

Serve la prescrizione del veterinario per usare AdTab cane e gatto?

È sempre consigliabile confrontarsi con il veterinario per scegliere l’antiparassitario più adatto, il dosaggio corretto di AdTab e la durata del piano di prevenzione in base a stile di vita, età e condizioni di salute di cane e gatto.















