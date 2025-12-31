Camper, rifiuti e lanci di sassi verso le case: torna il malumore a "Città Giardino"

Camper, intrusioni e lanci di sassi verso le abitazioni. Torna la preoccupazione tra i residenti di corso Salvemini, via Guido Reni e via Balzico, nel complesso noto come “Città Giardino”, a causa di nuovi episodi di degrado e insicurezza segnalati dalle famiglie del Gerbido.

La questione è finita al centro del Consiglio della Circoscrizione 2, con la presentazione di una mozione da parte del consigliere di Fdi Domenico Angelino, che ha denunciato intrusioni abusive, lanci di oggetti contro i balconi e danni alle proprietà private.

Nuovi problemi

Secondo le testimonianze raccolte da Angelino, parte dei problemi sarebbe legata a minori e ragazzi rom che, stando ai residenti, si sarebbero introdotti in giardini e condomini, generando paura tra gli abitanti e causando danni materiali. “Oggi ci sono ancora alcuni camper in zona corso Salvemini - ha spiegato Angelino -, per questo chiediamo un intervento mirato dei servizi sociali e non solo soluzioni palliative. Settimane fa, inoltre, un’isola ecologica è andata a fuoco, aggravando ulteriormente la situazione”.

"Da mesi senza risposte"

Un argomento che da sempre genera dibattito e che è andato via via accentuandosi dopo le raccolte firme dei residenti di zona Borgo Cina e dopo il caso del camper che si è rovesciato in strada lo scorso settembre, in via San Remo. "E' un tema che affrontiamo da mesi senza concrete proposte risolutive" così il capogruppo di Fi, Davide Balena. "Episodi di abbandono di bombole e rifiuti, uniti agli atti vandalici, generano malumore tra i residenti - ha aggiunto il consigliere di "Noi progettiamo per la 2", Davide Schirru -. Certo, a mio avviso, la la soluzione passa anche attraverso percorsi culturali a lungo termine". Mentre per Vincenzo Macrì (Fdi) un'opzione valida sarebbe quella di audire gli stessi rom in Consiglio.

Una questione di disagio sociale ed emarginazione presente in tutta Europa, "ma- ha replicato il consigliere del Pd, Giovanni Caci -, difficilmente risolvibile a livello di Circoscrizione".