Rivoli accende la fiamma: il 12 gennaio arriva la torcia olimpica

Rivoli si prepara a vivere una giornata destinata a entrare nella sua storia recente. Lunedì 12 gennaio 2026 la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026 attraverserà la città, portando con sé un carico di emozione, simboli e valori che da sempre accompagnano il viaggio della torcia olimpica. È un cammino di oltre 12.000 km attraverso tutta Italia, un viaggio che attraverserà 60 città e toccherà tutte le 110 province della penisola, portando lo spirito delle Olimpiadi nelle comunità di nord a sud.

Una tappa ufficiale del percorso nazionale, a poche settimane dall’avvio dei Giochi, che inserisce Rivoli nella mappa delle città protagoniste di un momento collettivo atteso in tutta Italia.

Il passaggio della fiaccola rappresenta per il territorio un’occasione di visibilità e partecipazione, resa possibile grazie a un lavoro condiviso tra Amministrazione comunale, Consulte cittadine, scuole, associazioni sportive e realtà del territorio. Un’intera comunità si sta muovendo all’unisono per trasformare il giorno della Fiamma in una festa diffusa fatta di sport, inclusione e senso di appartenenza.

La Fiamma entrerà a Rivoli da Piazzale Mafalda di Savoia e seguirà questo tracciato:

Piazzale Mafalda di Savoia, con passaggio all’interno del Castello di Rivoli – Museo d’Arte Contemporanea

Via al Castello

Piazza Matteotti

Via Fratelli Piol

Corso Francia (direzione Torino)

Arrivo all’intersezione Corso Francia / Corso IV Novembre

Lungo il percorso si alterneranno 15 tedofori e, in prossimità dell’edificio comunale, è previsto un breve rallentamento per un momento istituzionale.

La parte attraversata nel centro storico vedrà il tedoforo correre in solitaria, mentre da Piazza Martiri verso Corso Francia si aggiungerà la carovana ufficiale. L’intera gestione della sicurezza – comprensiva delle eventuali limitazioni o autorizzazioni agli accompagnamenti – sarà coordinata dalla Polizia Locale e dalla Polizia di Stato, nel rispetto della serrata timeline nazionale che nella stessa mattina accompagnerà la carovana da Rivoli verso Venaria e Aosta.

Intorno al passaggio della Fiamma, che non è soltanto un simbolo sportivo, ma un messaggero di unità, entusiasmo e inclusione, che coinvolge migliaia di persone e comunità nell’attesa della cerimonia di apertura, si sta costruendo un grande cantiere di partecipazione. Cinque Consulte cittadine, con oltre 150 partecipanti, stanno lavorando insieme per dare vita a un mosaico di iniziative compatibili con le regole di sicurezza e punti di informazione dislocati nei pressi del percorso. Le attività in programma saranno ulteriormente definite così da arrivare pronti al 12 gennaio, un appuntamento che sarà allo stesso tempo sportivo, culturale e profondamente identitario.

«Accogliere la Fiamma Olimpica significa molto più che ospitare un passaggio simbolico: significa sentire di far parte di una comunità più grande, nazionale e internazionale, che si riconosce nei valori dello sport, del rispetto e della partecipazione. – dichiara Alessandro Errigo, sindaco della città - Il 12 gennaio racconteremo tutto questo all’Italia intera, grazie al percorso condiviso con le Consulte, le scuole, le associazioni sportive, i commercianti e i cittadini. Ringraziamo tutti coloro che collaboreranno per organizzare questo momento storico per la città.”

In vista dell’evento, lunedì 12 gennaio 2026, nella fascia oraria indicativamente compresa tra le 9.00 e le 10.30, saranno previste temporanee limitazioni alla circolazione e alla sosta lungo il tracciato interessato dal passaggio della Fiamma Olimpica.

In particolare, la viabilità sarà interdetta in modo progressivo in Piazzale Mafalda di Savoia, Via al Castello, Piazza Matteotti, Via Fratelli Piol, Piazza Martiri e su Corso Francia (carreggiata sud, fino a via Tagliamento). Saranno inoltre istituiti divieti di sosta già a partire dalle ore 7.00 su Piazza Matteotti, Via Piol, Corso Francia, Piazzale Agenzia Entrate, Via Tagliamento (lato scuola Allevi).

Il trasporto pubblico locale subirà variazioni: le linee GTT dirette verso il centro storico saranno limitate a via Tagliamento e non raggiungeranno il centro cittadino durante la fascia oraria dell’evento.

L’intera gestione della sicurezza e della viabilità sarà coordinata dalla Polizia Locale, in collaborazione con la Polizia di Stato, nel rispetto delle tempistiche nazionali del viaggio della Fiamma. L’evento si svolgerà regolarmente anche in caso di maltempo.

Tutte le informazioni aggiornate su percorso, orari e modifiche alla circolazione saranno rese disponibili nei giorni precedenti attraverso il sito istituzionale del Comune e i canali di comunicazione ufficiali.