Sulle colline di Cesare Pavese: Pino Torinese presenta il libro “L’altra collina”

Un viaggio nelle colline torinesi con Cesare Pavese: il Comune di Pino Torinese ha promosso la pubblicazione del libro di Gioele Cristofari, L’altra collina. Cesare Pavese tra Pino e Reaglie, che approfondisce il rapporto tra lo scrittore e i paesaggi pinesi.

Il volume, sviluppato in collaborazione con l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea ed edito da Edizioni Seb27, presenta l’esito della ricerca svolta nei mesi scorsi da Gioele Cristofari, contrattista di ricerca all’Università dell’Insubria dopo aver conseguito un dottorato di ricerca presso l’Università del Piemonte Orientale, con una tesi sulla poesia di Cesare Pavese, e aver pubblicato altre due monografie sull’intellettuale piemontese.

Spesso la poetica di Pavese è associata alle Langhe, suo luogo di nascita, ma la vita in gran parte trascorsa a Torino ha reso le colline di Pino altrettanto frequentate dall’autore e scenario delle sue opere. Il titolo del libro richiama il suo celebre romanzo La casa in collina, ambientato proprio sulle colline torinesi durante la guerra. Il saggio approfondisce anche i luoghi frequentati dallo stesso Pavese in gioventù, ricostruendo spazi di vita e spostamenti, individuando per la prima volta con certezza “Villa Pavese”. La famiglia dello scrittore soggiornò infatti a Reaglie tra il 1921 e il 1928 e Pavese, anche negli anni successivi, tornò spesso per incontrarvi amici, passeggiare nei boschi o mangiare nelle trattorie di Pino Torinese.

L’introduzione del volume è curata dalla sindaca Alessandra Tosi, che afferma: “Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla realizzazione di quest’opera che valorizza il profondo legame tra Pavese e la nostra collina. Voglio ringraziare i volontari della sezione di Pino Torinese del Club Alpino Italiano che hanno permesso di ripercorrere i sentieri che si snodano nei boschi che Cesare Pavese attraversava abitualmente. Vorremmo che questo libro fosse anche un invito rivolto a tutte le persone desiderose di riconnettersi in un rapporto profondo con la natura e l’ambiente, a mettersi in cammino sui passi di Cesare Pavese e, attraverso le sue parole, scoprire le meraviglie spesso nascoste del nostro territorio”.

Il saggio si conclude con l’analisi, curata dall'agronoma forestale Marta Ferrero, dell’ambiente naturale della collina torinese e dei suoi cambiamenti dovuti alla vicinanza con la città. In chiusura, sono presentati otto suggerimenti di sentieri in collina per ripercorrere i passi di Pavese, alla scoperta delle sue tracce letterarie e biografiche. I percorsi sono segnalati sul sito di Pino Turismo - Meraviglie in Collina, al link https://pinoturismo.it/il-territorio/itinerari-tematici/.

Il volume sarà presentato ufficialmente sabato 31 gennaio all’Auditorium di Pino Torinese, insieme al CAI, con la presenza dell’autore. Seguiranno ulteriori comunicazioni sui canali del Comune.