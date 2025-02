Bilancio regionale: “Stanziamenti confermati e incrementati, senza ricorrere all’aumento delle tasse”

Nella seduta del 26 febbraio, presieduta dal Presidente Davide Nicco, il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027, che pareggia per il 2025 a 21,313 miliardi di euro, finanziando spese, misure e investimenti per oltre 14,10 miliardi di euro, con un trend crescente ai 13,56 miliardi del 2024.

“Nel dettaglio, sono stati assegnati: oltre 10,4 miliardi di euro alla spesa sanitaria; 95 milioni di euro alle politiche agricole; 149 milioni di euro alle politiche sociali e per la famiglia; 233,7 milioni di euro allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente; 107 milioni di euro per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche; 80 milioni di euro per il sistema di Protezione Civile e gli interventi a seguito delle calamità naturali; 52 milioni di euro per l'assetto del territorio e l'edilizia abitativa; 114 milioni di euro per l'istruzione e il diritto allo studio; 546 milioni di euro per le politiche del lavoro e della formazione professionale; 1,7 milioni di euro per le politiche di sicurezza; 1,38 milioni di euro per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali; 33,4 milioni per le politiche giovanili e lo sport; 32 milioni di euro per il turismo; 110 milioni di euro destinati alle relazioni con le altre autonomie territoriali (Province, Comuni, Unioni Montane e Unioni di Comuni); 327 milioni di euro per lo sviluppo economico e la competitività, destinati a industria, piccole medie imprese, artigianato, commercio, ricerca e innovazione; 378 milioni di euro per il trasporto ferroviario, su un totale di 805 milioni di euro destinati complessivamente alle politiche di mobilità e al trasporto pubblico" dichiara il Consigliere Regionale Marina Bordese.

“Inoltre, nella medesima seduta, sono stati votati all’unanimità, i sei ordini del giorno congiunti di Fratelli d’Italia, Lista Cirio , Forza Italia e Lega che stanziano complessivamente 6 milioni di euro dalla prossima variazione di bilancio, di cui: 3,1 milioni di euro a favore del sistema museale piemontese; 1,2 milioni di euro per nuove iniziative legislative; 300 mila euro per i disturbi alimentari e della nutrizione; 600 mila euro per la valorizzazione del Forte di Fenestrelle; 200 mila euro per la formazione dei Vigili del fuoco volontari; 500 mila euro per politiche di supporto alle persone fragili” aggiunge Bordese.

“La maggior parte degli stanziamenti di bilancio è stata incrementata o confermata, rispetto al 2024, senza ricorrere all’aumento delle tasse, ma con l’utilizzo di fondi europei o statali, con i quali finanziare le varie misure; una bella notizia per tutti i Piemontesi. Come ha ricordato il Presidente della Regione Alberto Cirio, nella seduta di ieri, 'Questo è un bilancio vero, che fa i conti con le risorse reali, che continua sulla strada virtuosa che paga i debiti del passato, senza mettere le mani nelle tasche dei Piemontesi', grazie anche al lavoro svolto dall’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano e dal Presidente della Commissione Bilancio Roberto Ravello” conclude il Consigliere Regionale Marina Bordese.