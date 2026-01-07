Corsi pranoterapia: metodo, legalità e responsabilità

I corsi pranoterapia seri partono da un principio essenziale: l’operatore lavora per il benessere energetico della persona e non sostituisce il medico. La giurisprudenza ha chiarito che la mera imposizione delle mani non configura esercizio abusivo della professione medica, purché non vi siano diagnosi, prescrizioni o manipolazioni. Questo quadro si inserisce nella legge 4/2013 sulle professioni non organizzate in ordini, che consente l’attività come libero professionista nel rispetto di regole chiare e trasparenti, focalizzate su competenze, correttezza e informazione al cliente.

Per questo la formazione deve coniugare etica, pratica e consapevolezza dei confini professionali. Nei migliori corsi pranoterapia si impara a riconoscere i blocchi energetici, a gestire respirazione e concentrazione, a instaurare una relazione d’aiuto centrata sulla persona, senza promettere esiti terapeutici. Viene ribadito che l’operatore non fa diagnosi, non prescrive farmaci, non sospende terapie mediche e non effettua manipolazioni. È un approccio responsabile, orientato all’equilibrio energetico e al miglioramento della qualità di vita, che richiede metodo, pratica supervisionata e chiarezza comunicativa.

Scuola Vasile: percorso formativo e sbocchi professionali

La Scuola professionale di pranopratica Vasile, guidata da Sebastiano Vasile (formatore iscritto al registro Formatori della Regione Sicilia), propone un percorso strutturato secondo il metodo Vasile e conforme alla norma EN ISO 9001:2015. L’ammissione prevede un test di valutazione energetica con colloquio; la classe è a numero chiuso per garantire pratica efficace e supervisione costante. La durata è di otto mesi, con incontri una domenica al mese, e un ricco corredo didattico che include testi di allenamento mentale, anatomia e fisiologia energetica, poster dei meridiani e 32 video di aula.

Al termine si rilasciano attestati in pranopratica, massaggio bionergetico facciale e pranopratica plantare, con assistenza legale e fiscale e polizze per responsabilità civile e tutela legale, così da avviare uno studio come libero professionista ai sensi della legge 4/2013 o collaborare con centri benessere. Per programma, città, requisiti e testimonianze degli allievi, visita i corsi pranoterapia della Scuola Vasile: una formazione concreta, etica e orientata ai risultati, capace di unire tecnica, disciplina e rispetto dei limiti professionali, per operare con competenza e sicurezza.













