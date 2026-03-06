Salvi i 12 posti di lavoro del Carrefour Market di Pinerolo

La decisione di chiudere è piovuta sulla testa dei dipendenti il 20 febbraio e soltanto 7 giorni dopo il Carrefour Market di via Saluzzo 96-98 a Pinerolo ha tirato su le serrande per l’ultima volta. In questi giorni il futuro dei 12 lavoratori è stato incerto: tra la prospettiva di una cassa integrazione in deroga per cessazione attività a ricollocazioni improbabili in giro per il Piemonte.

Stamattina un presidio di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, iniziato alle 10, ha sbloccato la situazione, facendo tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori, dopo un colloquio con responsabili della nuova proprietà. I supermercati Carrefour infatti sono passati a NewPrinces Group di Angelo Mastrolia e gli impiegati nel market speravano in una ristrutturazione e un rilancio, mentre il destino è stato esattamente l’opposto. Pinerolo perde così un presidio di quartiere, in una zona popolare come la Tabona, aperto nel 1982 e che ha attraversato diverse gestioni, sino a diventare un franchising Carrefour. I privati però non sono riusciti a dare l’impulso e reggere la sfida del mercato, così come la NewPrinces ha scelto di non investire su questo punto vendita.

“È un dispiacere perché eravamo un riferimento per molti abitanti della zona – commenta Salvatore Tassone, rappresentante sindacale Filcams, impiegato nel punto vendita da 39 anni –. Siamo comunque riusciti a ottenere la nostra ricollocazione e da lunedì ricominceremo a lavorare tutti”. Le risorse saranno ripartite su diversi supermercati del Pinerolese e della prima cintura di Torino da Abbadia Alpina a Nichelino, passando per Rivalta di Torino.