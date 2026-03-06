Marketing digitale tra social network e strategie classiche

Se calcoliamo che il Web esiste da soli 30 anni circa, o meglio, in questo periodo è diventato uno strumento, una dimensione di uso comune, sembrano passati centinaia di anni, in relazione a uno sviluppo particolarmente tecnologico avanzato che ha caratterizzato gli ultimi tempi.

Siamo partiti dal semplice banner come tecnica pubblicitaria sul Web verso la fine del secolo scorso, e oggi siamo arrivati ai contenuti personalizzati di marketing attraverso i cookies, insomma, sia a livello di software che di interazione, la tecnologia ha fatto enormi passi da gigante in pochissimi anni.

Per chiarire meglio questo discorso,soprattutto se i calcoli non tornano, analizzeremo le tecniche di marketing digitale più diffuse e sempre attuali: dalle prime apparse online fino alle più evolute.

Tecniche primordiali di marketing digitale

In principio fu il banner a caratterizzare le forme di pubblicità online, apparso sui siti web e sulle pagine dedicate a settori specifici, ma ben presto arrivarono anche le altre modalità, che rivoluzionarono le strategie.

Una di queste strategie è l’email marketing, una tecnica ancora oggi utilizzata, perché mette in contatto diretto gli acquirenti con i venditori, ma anche perché resta uno dei metodi più efficaci per migliorare il funnel di conversione, nonché la vendita diretta.

Questa tecnica aiuta a instaurare un rapporto di fiducia tra le due parti, offrendo uno spazio esclusivo di comunicazione, come per esempio le newsletter, che consentono ai clienti nuovi e abituali di ricevere offerte, sconti e promozioni, ma anche le ultime novità del settore.

La curiosità che ha attirato l'attenzione degli esperti del settore pubblicitario, è che la strategia di marketing attraverso le email è ancora oggi una delle più efficaci, nonostante l'evoluzione tecnologica degli ultimi 25 anni.

Creazione dei contenuti tra SEO e keyword

Dal momento in cui i motori di ricerca hanno attivato la SEO, il marketing digitale è cambiato e la parola d'ordine è diventata “originalità” del contenuto.

Soltanto i contenuti più autentici riescono a scalare le pagine dei motori di ricerca e a piazzarsi tra le prime posizioni, e questa regola vale per qualsiasi strumento utilizzato: foto, video e testi.

Ad accompagnare la SEO ci sono le parole chiave, le keyword, ognuna delle quali deve indicare il settore specifico del marketing digitale, ma soprattutto del contenuto che viene creato e condiviso.

Tra social media marketing e influencer marketing

Queste due tecniche di marketing digitale sono sicuramente le più utilizzate, prima i social network hanno cambiato non solo il mondo della pubblicità, ma anche il nostro modo di interagire, leggere le notizie, comunicare e scrivere.

Successivamente è arrivato l'Influencer marketing, che è una delle ultime novità del marketing digitale e attualmente è diventato un vero e proprio lavoro, perché ha ricevuto anche un codice ATECO, questo significa che è possibile lavorare come influencer, semplicemente aprendo la partita IVA.

Dalle strategie classiche di digital marketing alle tecniche più evolute, la tecnologia ha cambiato nettamente i suoi orizzonti, ma esistono dei metodi che valgono sempre online, perché riescono a mantenere alto il livello comunicativo e restano sempre delle strategie evergreen valide per il funnel di conversione.







