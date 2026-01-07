La fiaccola olimpica di Milano-Cortina 2026 fa tappa anche a Venaria Reale

La fiaccola olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026 farà tappa anche a Venaria Reale. L'appuntamento è fissato per lunedì 12 gennaio, quando la torcia attraverserà le vie della città a partire dalle 10.
Il percorso
La staffetta consiste in un percorso di 2,90 km che prenderà il via dalla Reggia di Venaria con la corsa del primo tedoforo (saranno 14 in totale) per poi attraversare le vie della città (piazza Repubblica, via Mensa, piazza Vittorio Veneto, corso Garibaldi, corso Papa Giovanni XXIII, corso Machiavelli fino alla Tangenziale).
Giulivi: "Momento che resterà nella storia"
"Il passaggio della fiamma olimpica - commenta il sindaco Fabio Giulivi - rappresenta un ulteriore importante riconoscimento per Venaria Reale, che si conferma ancora una volta città capace di ospitare eventi di grande valore simbolico e nazionale, legati ai valori dello sport, dell’inclusione e della partecipazione".
"Un’occasione unica per tutta la comunità di vivere da vicino l’emozione olimpica e condividere un momento che resterà nella 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 della nostra città", conclude.