 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 08 gennaio 2026, 09:15

Cinema: "Una di famiglia", un avvincente thriller al femminile

Il regista Paul Feig ha trasposto per il grande schermo il romanzo The Housemaid di Freida McFadden

Cinema: &quot;Una di famiglia&quot;, un avvincente thriller al femminile

Cinema: "Una di famiglia", un avvincente thriller al femminile

TITOLO: Una di famiglia  

TITOLO ORIGINALE: The Housemaid 

ANNO DI PRODUZIONE:  2025 

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America 

CASA DI DISTRIBUZIONE: 01 Distribution 

GENERE: thriller 

REGIA: Paul Feig 

CAST: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins,Mark Grossman,Hannah Cruz, Indiana Elle. 

DURATA: 130 minuti 

TRAMA 

Millie è una giovane donna in fuga dal proprio passato. Accetta una lavoro come domestica nella sfarzosa villa di Nina e Andrew Winchester. Quello che inizialmente sembra essere il lavoro dei sogni e l'opportunità per ricominciare, si trasforma velocemente in un sottilissimo gioco fatto di segreti, seduzione, scandali e potere. Dietro le apparentemente rassicuranti porte chiuse di casa Winchester in realtà nessuno è al sicuro e tutti nascondono un segreto.

RECENSIONE 

Il regista Paul Feig traspone per il cinema il romanzo The Housemaid di Freida McFadden, un thriller al femminile con protagoniste Sydney Sweeney e Amanda Seyfried. 

Fin dalle fasi iniziali Una di famiglia sembra prendere una precisa direzione dove la moglie e madre Nina (Amanda Seyfried) è la cattiva che denigra la sua domestica Mollie (Sydney Sweeney), facendo sembrare suo marito Andrew il difensore della ragazza (Brandon Sklenar). A metà film invece avviene un colpo di scena inaspettato, dove i ruoli si capovolgono e Nina, che sembra essere la cattiva della storia, si scopre essere una vittima di Andrew, che è la vera mente psicopatica della storia. Paul Feig usa in modo intelligente le regole del thriller per sorprendere il pubblico e sovvertire la storia.

Sydney Sweeney e Amanda Seyfried si rivelano una coppia recitativa particolarmente efficace, soprattutto nel reggere i ribaltamenti di trama che caratterizzano la pellicola e nel rappresentare i cambiamenti nei rapporti che avvengono nelle due donne protagoniste, che si scoprono inaspettate alleate. Paul Feig lascia mano libera alle sue due attrici fidandosi del loro talento e incentrando così su di loro tutto il film. 

Una di famiglia è  un thriller che da un lato mantiene fede alle regole del genere e dall'altro le sovverte, facendo così immergere il pubblico nel complesso gioco psicologico che è alla base della trama del film. 

Voto :  3,5/5  

Davide Pistarino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium