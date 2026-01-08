Cinema: "Una di famiglia", un avvincente thriller al femminile

TITOLO: Una di famiglia

TITOLO ORIGINALE: The Housemaid

ANNO DI PRODUZIONE: 2025

PAESE DI PRODUZIONE: Stati Uniti d'America

CASA DI DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

GENERE: thriller

REGIA: Paul Feig

CAST: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Elizabeth Perkins,Mark Grossman,Hannah Cruz, Indiana Elle.

DURATA: 130 minuti

TRAMA

Millie è una giovane donna in fuga dal proprio passato. Accetta una lavoro come domestica nella sfarzosa villa di Nina e Andrew Winchester. Quello che inizialmente sembra essere il lavoro dei sogni e l'opportunità per ricominciare, si trasforma velocemente in un sottilissimo gioco fatto di segreti, seduzione, scandali e potere. Dietro le apparentemente rassicuranti porte chiuse di casa Winchester in realtà nessuno è al sicuro e tutti nascondono un segreto.

RECENSIONE

Il regista Paul Feig traspone per il cinema il romanzo The Housemaid di Freida McFadden, un thriller al femminile con protagoniste Sydney Sweeney e Amanda Seyfried.

Fin dalle fasi iniziali Una di famiglia sembra prendere una precisa direzione dove la moglie e madre Nina (Amanda Seyfried) è la cattiva che denigra la sua domestica Mollie (Sydney Sweeney), facendo sembrare suo marito Andrew il difensore della ragazza (Brandon Sklenar). A metà film invece avviene un colpo di scena inaspettato, dove i ruoli si capovolgono e Nina, che sembra essere la cattiva della storia, si scopre essere una vittima di Andrew, che è la vera mente psicopatica della storia. Paul Feig usa in modo intelligente le regole del thriller per sorprendere il pubblico e sovvertire la storia.

Sydney Sweeney e Amanda Seyfried si rivelano una coppia recitativa particolarmente efficace, soprattutto nel reggere i ribaltamenti di trama che caratterizzano la pellicola e nel rappresentare i cambiamenti nei rapporti che avvengono nelle due donne protagoniste, che si scoprono inaspettate alleate. Paul Feig lascia mano libera alle sue due attrici fidandosi del loro talento e incentrando così su di loro tutto il film.

Una di famiglia è un thriller che da un lato mantiene fede alle regole del genere e dall'altro le sovverte, facendo così immergere il pubblico nel complesso gioco psicologico che è alla base della trama del film.

Voto : 3,5/5